شكرا لبحثكم عن خبر توكلنا يحسم الجدل بشأن الوضع الصحي للمقيم والمواطن السعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وزارة الصحة عن مختلف الحالات للوضع الصحي عبر تطبيق “توكلنا” .

وأوضحت الوزارة أن ظهور الحالة الصحية “محصن” في التطبيق تكون بحصول الشخص على جرعتين من لقاح فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو حصوله على جرعة واحدة من لقاح جانسن، أو أصيب سابقاً بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية “محصن” تشمل أيضاً الشخص الذي تطعم خارج المملكة ولديه شهادات تحصين مكتمل بلقاحات معتمدة في المملكة، مبينةً أن الحالة يبدأ ظهورها من تاريخ التحصين.

وأضافت أن الحالة “محصن جرعة أولى” تضم الشخص الذي تلقى جرعة واحدة من فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا ولم يُصب سابقاً وليس لديه شهادة تحصين مكتمل بلقاحات معتمدة في المملكة.

وبينت أن الحالة تبدأ من اليوم 14 من تاريخ التحصين، ومدتها 6 أشهر ثم يعود بعدها إلى الوضع الأصلي. موضحة أن الحالة “محصن متعافٍ” تظهر من أول إصابة مثبتة مخبرياً، وتبدأ الحالة من تاريخ التعافي، ومدتها 6 أشهر ثم يعود بعدها إلى الوضع الأصلي.

ولفتت إلى أن الحالة “لم تثبت إصابته” تظهر إذا كانت حالة الإصابة بالفيروس غير مؤكدة.