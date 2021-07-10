حيدان وسلطان يعلنان الطوارئ في مارب تفاعلا مع انتصارات البيضاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر الشيخ سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة ، و في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا اللواء إبراهيم حيدان، توجيهات عاجلة لكافة الاجهزة الامنية في مأرب لحفظ الامن عقب الهزائم الكبيرة التي منيت بها الميليشيات الارهابية الحوثية الموالية لطهران، في محافظة .

ونفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، حملة انتشار أمني شملت عدداً من الأحياء والشوارع الرئيسة للمدينة خلال اليومين الماضيين.



وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب، العميد سليم السياغي، إن الانتشار الأمني الذي نفذته الأجهزة الأمنية هدف إلى تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها المواطنون في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.



وأشاد العميد السياغي بقدرات كافة الوحدات الأمنية بمأرب.. مشيرا إلى أنها نجحت في تأمين الجبهة الداخلية وتعزيز أمنها واستقرارها وإحباط العديد من المخططات الإرهابية لمليشيا الحوثي الهادفة إلى إثارة الفوضى واستهداف المدنيين بالتزامن مع هجماتها المكثفة في أطراف المحافظة.



وقال إن محاولات استهداف الجبهة الداخلية والإخلال بالأمن والسكينة العامة من قبل العدو لا تتوقف، مشددا على منتسبي الأجهزة الأمنية بذل المزيد من اليقظة والجاهزية.



وأشاد العميد السياغي بالحرص والتعاون المجتمعي الكبير من قبل الشرفاء من أبناء المحافظة والساكنين المقيمين فيها ووقوفهم إلى صف الأمن والاستقرار والدولة ورفضهم للمليشيا الانقلابية ومشاريع الخراب والفوضى.



وثمن قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب حرص واهتمام ودعم معالي وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، ومحافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة للأجهزة الأمنية، وهو ما أسهم في تحقيق النجاحات الكبيرة في حفظ الأمن.