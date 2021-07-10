شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يخاطب قبائل يافع .. فماذا قال ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في تصريحات تتضمن دعوة لاستنجاد قبائل يافع ورسالة تهديد في الوقت ذاته، وجهت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، رسائل خاصة لقبائل يافع بشأن معارك محافظة البيضاء.

ودعا القيادي البارز في المليشيات، حسين العزي، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثي (غير معترف بها)، قبائل يافع للنأي بأنفسهم عن المعارك التي تدور بين قوات الجيش والمقاومة من أبناء القبائل من جهة وبين مليشيا الحوثي من جهة أخرى في البيضاء.

وقال القيادي الحوثي "العزي"، في رسالة وُد واستنجاد مخاطبًا قبائل يافع: "خير لكم أن تكونوا إخوة وأن لاتضحوا بأبناءكم من أجل الحكومة الشرعية".

وأضاف في تغريدة على تويتر رصدها "المشهد اليمني": "نحن قوم لانعتدي على أحد ولانريد الشر لأحد"، في ترجَّى واضح لقبائل يافع بالكف عن شن هجمات على مليشيا الحوثي بالبيضاء.

وتوعد القيادي الحوثي قبائل يافع في حال عدم وقف مشاركتها في المعارك التي يخوضها الجيش ضد المليشيات بالبيضاء بالقول: "من يؤذينا أو يعتدي علينا في المساحات الخاضعة لسيطرة جماعته فلا يلومن إلا نفسه".

بالمقابل، ردت قبائل يافع عبر حسابات تابعة لها في "تويتر"، على تهديدات مليشيا الحوثي ودعوتها للقبائل بالكف عن القتال في جبهات محافظة البيضاء.

وقالت قبائل يافع: "نقول لحسين العزي أن من يقاتلكم في جبهات الزاهر من يافع نصرة لآل حميقان ماهم إلا رجال معدوده، ولكن سيفهم مألوف وفعلهم عن ألوف".

وأضافت: "لأن فكرتم بالتقدم شبر واحد الى يافع لتأتينكم يافع الثقلين بثقلها أنسها وجنها وبديل الرطل في باب صنعاء سيكون رطلين".

وتشارك قبائل يافع في المعارك التي يخوضها الجيش والمقاومة وألوية العمالقة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية، في مختلف الجبهات القتالية المشتعلة في محافظة البيضاء، والتي كبّدت المليشيات الانقلابية خسائر فادحة خلال الأيام الماضية.