شكرا لبحثكم عن خبر تهشم أنفه وغادر لليمن .. معاناة مغترب يمني في السعودية تعرض للظلم بعد مطالبته بالتعويض ( صورة ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض في يدعى "بشير يحيي البخيتي " لضرب مبرح من قبل احد المشرفين في الشركة التي يعمل فيها، مما تسبب في تهشيم انفه .

وأوضح البخيتي في تغريدة نشرها على موقع التدوين المصغر "تويتر" انه قام باستدعاء ، الا ان المسؤولين في الشركة طلبوا منه الغاء البلاغ بعد ان وعدوه بتعويضه ماليا ودفع ثمن العملية وهو ما وافق عليه والغى البلاغ.

ويضيف " ان المسؤولين منحوه إجازة للسفر الى اهله لمدة شهر ، وكانت تلك خدعة من الشركة ووعدوه بالتعويض عند عودته بثمن العملية وتعويض مالي اخر عندما يعود من سفره .

وأردف " تلك كانت خدعة قامت بها الشركة لانه لم يستطع العودة الى المملكة ، بسبب الاجراءات على المنفذ ، وعندما طالب من الشركة تمديد اقامته او تجديدها، رفضت الشركة القيام بذلك كما تفعل بقية الشركات.

وأكد البخيتي انه ناشد السفارة اليمنية في الرياض للتدخل لدى المسؤولين في الشركة لانصافه واعادة حقوقه الضائعة ، لكن المسؤولين في السفارة لم يعيروه اي اهتمام.

ووجه البخيتي نداء للمسؤولين في الشركة لنيل حقوقه ، قائلا انه لا يملك المال اللازم لتلقي العلاج ، وان انفه لا تزال مكسورة بالكامل، وانه فقد كل مالديه ولا يستطيع العودة الى عمله بسبب رفض الشركة تمديد فترة الاجازة وتأشيرة الخروج والعودة.