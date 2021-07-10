شكرا لبحثكم عن خبر “تعبت الظلم وإجحافك” تبكي الفنان “محمد عبده” أثناء غناءه على المسرح .. شاهد لحظة تأثره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى حفلات الفنان السعودي ، وظهر فيه الأخير وهو متأثر بشكل واضح خلال غناء مقطع من إحدى أغانيه.

وظهر الفنان محمد عبده في المقطع المشار إليه وهو يغني أغنية “شبيه الريح”، ولم يتمالك محمد عبده دموعه وهو يغني المقطع الذي تقول فيه كلمات الأغنية “تعبت الظلم وإجحافك”.

بكاء المطرب محمد عبده على المسرح لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الحاضرة في الحفل، حيث ارتفع صوتهم بغناء المقطع ذاته، وسط تأثر واضح من الفنان.

ولاقى المقطع المشار إليه تفاعلًا كبيرًا من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر.