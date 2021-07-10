عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر فادحة للحوثي خلال معارك مع الجيش الوطني بمأرب

السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، مساء الجمعة، تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الجبهة الشمالية الغربية بمأرب.



وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية في تغريدة عبر حسابه الرسمي "بتويتر"، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية بمأرب، وتكبّدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأفادت مصادر ميدانية، في وقت سابق من الجمعة، باشتعال معارك عنيفة بين الجيش الوطني المسنود برجال القبائل والمقاومة الشعبية، والمتمردين الحوثيين شمالي غرب محافظة مأرب.

وذكرت المصادر أن المعارك على أشدها بين الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية في وادي الجفرة غربي مديرية رغوان، شمالي غرب المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، ويسطر الأبطال فيها ملاحم بطولية خالدة.

وعلى جبهة البيضاء، أعلن الجيش تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء.

وأصدر الجيش بيانا جاء فيه "بعد إحباط هجمات المليشيا، قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تحرر مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

وأضاف البيان، أن طيران تحالف دعم الشرعية يدك تجمعات ومواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في أطراف مديرية البيضاء ويكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.