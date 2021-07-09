شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكية ليلى عبد اللطيف تصعق كل العرب بـ ٣٠ توقع جديد صادم يشيب لها الرأس .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين الشرقاوي - أطلت ليلى_عبد_اللطيف عبر تطبيق (بوديو) مع الإعلامي علاء مرعب وأطلقت سلسلة من التوقعات: –
اصدار العفو العام عن عدد كبير من المساجين
– رؤوساء عرب وأجانب يزورون لبنان في الفترة المقبلة بعد ماكرون.
– أعمال فوضى وشغب في عدد من الولايات الأميركية
– تظاهرات بالملايين في الصين
– عملة جديدة تظهر في العالم غير الدولار في المستقبل القريب
– خلاف روسي ايراني للعلن
– اغلاق بعض مطارات لأسباب أمنية في الفترة القادمة
– يشهد العراق اغتيالات متعددة تطال شخصيات سياسية مهمة
– الشارع الايراني يشهد تظاهرات كبيرة مجددًا
– سنشهد المزيد من المصالحات بين اسرائيل ودول عربية أخرى
– زلزال يضرب اليونان ويتردد نحو تركيا وقبرص وقد يتأثر لبنان
-_فيروس_كورونا كما ظهر فجأة سيختفي وعلاجه أسهل من حبة الإسبرين.
-_الزواج المدني سيصبح مسموحًا وشرعًا في عدد من الدول العربية
– نشهد محاكمات لعدد من رجال الدين في لبنان وبعض الدول
– صور ترفع لقائد الجيش جوزيف عون والشعب يؤيد الجيش_اللبناني
– دور كبير للواء حفتر ونرى سيف الدين الاسلامي في الحكم في ليبيا.
– المزيد من الخوف والخطر في المنشآت الايرانية
– يستعد الاعلام التركي لحملة هجوم واسعة تطال الرئيس أردوغان وفوضى وشغب في تركيا في العام ٢٠١٠.
– أعمال شغب في روسيا
– الارهاب يضرب فرنسا من جديد وينتهي بأحداث مؤسفة
– عودة عدد كبير من النازحين السوريين إلى بلدهم
– نرى في العام ٢٠٢١ حرائق مفتعلة تطال بعض الأماكن الدينية في عدد من الدول العربية والأجنبية.
– الحرائف في لبنان وكل الدول كانت مفتعلة عبر طائرات صغيرة.
– أحداث مؤسفة تقع بين تشرين الأول وتشرين الثاني وتثير حالات قلق وبلبلة في الشارع.
-_الدولار في لبنان لو انخفض لل ٤٠٠٠ سيرتفع مجددًا
– شبح الاغتيالات لم ينتهِ بعد في كل العالم
– أحداث ١١ أيلول ستتكرر بنفس المشهد وتطال إحدى الدول.
– جربمة تهز الرأي العام تحصل في منزل شخصية سياسية
– أحداث أمنية وتطورات في الشارع اللبناني والأوضاع تخرج عن السيطرة في عدد من المناطق.