شكرا لبحثكم عن خبر صرف مرتبات القوات النظامية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - 8زف مصدر مصرفي بشرى سارة للمنطقة العسكرية الرابعة. وقال المصدر سيتم صرف مرتب شهر فبراير 2021 للمنطقة العسكرية الرابعة ومنها محور تعز كشف الحالات « الشهداء - الجرحى - الأسرى - كبار السن - المبتعثين للدراسة في الخارج ». وتمنى المصدر أن يتم ايضا صرف راتب شهر يناير 2021م. للعسكريين « كشف القوة العاملة » في المنطقة العسكرية الرابعة خلال الأيام القليلة القادمة وقبل العيد.

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