شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة يوم الارض الجنوبي 7 يوليو: مسيرة ورقصات والعاب شعبية تراثية ومهرجان حاشد بمدينة سيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / خاص

شهدت مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت عصر اليوم الخميس 8 يوليو 2021م ،

مسيرة جماهيرية حاشدة مصاحبة بألعاب ورقصات شعبية تراثية ومهرجان خطابي

حاشد بساحة قصر سيئون التاريخي , بمناسبة يوم الارض الجنوبي الذي يصادف 7

يوليو من كل عام , نظمته الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي

لشئون مديريات وادي وصحراء حضرموت بالتعاون مع شباب حضرموت الاحرار

ونقابة المعلمين التربويين الجنوبيين ونساء حضرميات , تحت شعار ( نعم

لتطبيق اتفاق الرياض – لا لوجود المليشيات الاخوانية بالجنوب ) .

وانطلقت المسيرة الحاشدة من أمام روضة الطفل بشارع الجزائر بمشاركة

عشرات الآلاف من أبناء وادي وصحراء وهضاب وساحل حضرموت تتقدمهم فرق

الالعاب الشعبية ( الشبواني ) من عدد من حويف احياء مدودة والقطن والغرفة

وتريس اضافة الى فرقة القنيص بمنطقة بور الى ساحة المهرجان امام قصر

سيئون التاريخي مرددين شعارات مطالبة قيادة التحالف العربي بتنفيذ اتفاق

الرياض .

وفي المهرجان الخطابي الحاشد القيت عدد من الكلمات ابرزها كلمة رئيس

القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت القاها العقيد ركن /

سعيد المحمدي وكلمة رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات وادي

وصحراء حضرموت القاها الشيخ / صالح سالم العمودي , كما القيت عدد من

القصائد الشعرية الهبت حماس الجماهير المحتشدة .

وفي ختام المهرجان الذي حضره عدد من القيادات المحلية للمجلس الانتقالي

بمحافظة حضرموت والهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي لشؤون

مديريات وادي وصحراء حضرموت وشباب حضرموت الاحرار ونقابة المعلمين

التربويين الجنوبيين ومكوّن النساء الحضرميات تم قرأت البيان الختامي عن

فعالية يوم الارض الجنوبي جاء فيه :

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق

الأمين صل الله عليه وآلة وصحبه اجمعين وبعد :

أيها الشعب العربي الجنوبي الكريم..

اخوتنا وأخواتنا الأحرار والحرائر .

المناضلون لأجل استعادة ارض ووطن وهوية ودولة..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تطل علينا الذكرى السابعة والعشرون ليوم السابع من يوليو هذه الذكرى

المشؤومة الكالحة السواد في تاريخ نضال شعبنا العربي الجنوبي ، تطل هذه

الذكرى وشعبنا الجنوبي العظيم يعاني ما يعانيه من واقع معيشي بائس وقاتل

وتردي في الخدمات العامة ، لا كهرباء ، لا صحة ، لا رواتب تكفي العيش

الكريم لمواطنينا ، وبقاء سيطرة بعض معسكرات جنود المحتل اليمني على

ارضنا ، سواءً في حضرموت العز والخير ، او في شبوة النضال او أبين

الصمود، أو في وادي حضرموت حيث تعرضت الوفود المشاركة في مهرجاننا هذا

لتقطعات في النقاط المستحدثة في منطقة” تا ربة“ بمديرية سيئون شرق مدينة

سيئون وبالتالي منع وعرقلة الجماهير المتدفقة من مدن الساحل والمناطق

الشرقية من حضرموت من الوصول لموقع الفعالية الجماهيرية الكبرى، وكذلك

تقطعهم لوفود مناطق وادي سر ومنعهم من المرور من قبل النقطة المتمركزة

على مدخل الوادي في مديرية القطن.

تطل هذه الذكرى المشؤومة فنتذكر كيف كانت مرارة الهزيمة في النفوس ،

نتذكر الرجال الافذاذ رجال الميادين ، رجال المواجهة المباشرة لقوات

الغزو البربري الهمجي لأرضنا ، الرجال الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض

والعرض على امتداد ارض الجنوب الابية.

نتذكر وفي تذكرنا واسترجاعنا للإحداث المؤلمة التي قادت الى سلب ارضنا

واحتلال وطننا ، ونجدها فرصة سانحة للتصميم على ان نتجاوز كل الإخفاقات

والاخطاء والظروف القاهرة التي قادت الى ما نحن فيه اليوم منذ 7/7/1994م

من أوضاع يأبها الشعب الحر الابي الكريم ، نعم ، في نضالنا اليوم وبعد 27

سنة من احتلال غاشم جثم على ارضنا نجدها فرصة لأن نتجاوز كل الظروف التي

ساعدت العدو على احتلال الأرض ونهب خيراتها وثرواتها.

ان إصرار السلطات الإخوانية وميلشياتها الإرهابية المغتصبة لأرضنا

والمهددة لأمننا واستقرارنا اليوم تمعن في ممارسة الاذلال والتحدي لشعبنا

المقاوم والصامد في وجه جبروت التسلط والظلم والاجرام ، ومن امعانها في

ذلك محاولة استفزازها لمشاعر شعبنا حين تصر على عقد اجتماعات رئاسة ما

يسمى بمجلس نوابها المنتهية صلاحيته في حضرموت وفتح مقراً له في سيئون

غير أبهة بما يعانيه المواطن من انفلات أمني في المناطق الواقعة تحت

سيطرتها في وادي حضرموت وشبوه واجزاء من ابين وكذا حرب الخدمات الممنهجة

وممارسة الحرابة المتمثلة في قطع الطرق والاختطافات لقيادات وكوادر

المجلس الانتقالي الجنوبي ومنتسبي القوات المسلحة الجنوبية في الخطوط

العامة وكذا قمع الحريات والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي .

واحتوى البيان ايضا على سبع فقرات من المطالب والمناشدات والرفض

والاستنكار مناشدا التحالف العربي بتطبيق اتفاق الرياض .