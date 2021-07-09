شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن سبب الاختراق الذي حصل في ”الزاهر” ومكّن الحوثيين استعادة السيطرة على مركز المديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري، عن سبب الاختراق الذي حصل في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، والذي استطاعت من خلاله مليشيا الحوثي استعادة السيطرة على مركز المديرية لساعات لتستعيد السيطرة عليها من جديد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وكانت عناصر من مليشيا الحوثي، نجحت، صباح أمس الخميس، في التوغل، وإلتقاط صور لعناصرها في مركز مديرية الزاهر، غير أنهم لم يستطيعوا الخروج بعد أن تم تطويقهم واستعادة السيطرة على مركز المديرية.

وقال العقيد "يحيى أبو حاتم" مستشار بوزارة الدفاع اليمنية، التابعة للحكومة الشرعية، إن عدم تنظيف مديرية "الزاهر" من خلايا مليشيا الحوثي بعد تحريرها كانت سبب في الاختراق الذي حصل.

وأكد في تغريدة رصدها "المشهد اليمني"، أن عدم تأمين الاجناب والمرتفعات المطلة على المديرية، ونشر تحركات وتجمعات القوات وخطوط سير المعركة، ومنع استخدام الهواتف، كانت سبب في الاختراق ألذي حصل في الزاهر.

وحث القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، بعد إستعادة الأوضاع القتالية إلى ماكانت عليها في مديرية الزاهر، بتلافي ما سبق ذكره.