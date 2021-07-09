شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يدفع بـ 3000 مقاتل الى البيضاء تم جمعهم من مأرب وتعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، عن حجم التعزيزات الجديدة، التي دفعت بها مليشيا الحوثي الإنقلابية، الساعات الماضية، إلى المحافظة التي تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، وبين مليشيا الحوثي من جهة أخرى.
وقال عامر الحميقاني، المتحدث باسم مقاومة"آل حميقان" بالبيضاء، إن مليشيا الحوثي الإنقلابية، حشدت الآلاف من مقاتليها من مختلف المحافظات.
وأضاف في تغريدة على تويتر، أن مليشيا الحوثي دفعت بأكثر من 3000 مقاتل إلى البيضاء، من جبهة الجوبه في مأرب، ومحافظتي تعز والحديدة.
وأكد الحميقاني، مضي المقاومة في المعركة التي أعلنت عنها لتحرير البيضاء من مليشيا الحوثي الإنقلابية، مؤكدا أن المقاومة لن تتراجع عن هدفها مهما كلف الثمن.
ودعا القوات الحكومية والمقاومة، إلى تحريك الجبهات التي سحب منها الحوثي المقاتلين، ليس من أحل تخفيف الضغط على البيضاء، بل لتُستغل الفرصة لتحرير مناطق آخر في اليمن.
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