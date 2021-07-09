شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: مصرع المشرف الحوثي في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت انباء من محافظة البيضاء عن مصرع القيادي الحوثي كبير جراء المعارك الدائرة هناك. وقالت المصادر إن القيادي الحوثي حمود شتان مشرف محافظة البيضاء قتل واسر العشرات من مليشيات الحوثي في جبهات البيضاء . ولازالت القوات الحكومية والقبائل في البيضاء والعمالقة يخوضون حرب شرسة لطرد الحوثيين من البيضاء.

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