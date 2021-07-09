شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. النيلة منتج يمني يستخدمه العالم في الصناعات ومستحضرات التجميل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أبدع اليمنيون منذ قديم الزمان في الحرف والصناعات وصنعوا تأريخ عظيم لازال قائم حتى اليوم . أثآر ومخطوطات وصناعات شواهدها حاضرة صناعات قديمة أبدع اليمنيون في تحضيرها أصبحت اليوم تستخدم اليوم في مستحضرات التجميل و صناعة القماش. فقد نشر ناشطون يمنيون صورة تحضير صبغة النيلة التي كان يستخدمها اليمنيين قديما في صبغ الملابس ويتم تحضيرها من نبتة النيلة. واوضحوا إنها ألان تستخدم عالميا في عدة صناعات مثل مستحضرات التجميل و المنظفات وهي مادة أساسية في صناعة قماش الجينز للاسف في اليمن توقف تحضيرها وتقريبا اختفت هذه النبتة تماما. الصورة من حريب مأرب في عام 1933-1932م

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