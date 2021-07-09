شكرا لبحثكم عن خبر قناة ”السعودية” : هذه المهن لن يتم سعودتها والتأشيرات لن تتوقف ( فيديو ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت القناة الفضائية " " ان المخاوف التي تنتاب الوافدون في السعودية، بشأن ال لا محل لها من الاعراب ، واوضحت ان السعودة تستهدف قطاعات محددة وليست جميع القطاعات .

واضحت القناة ان التأشيرات للراغبين في العمل داخل المملكة لا تزال متاحة ولم يتم توقيفها .

جاء ذلك في المقابلة التي اجرتها القناة مع الكاتب الاقتصادي السعودي ثامر السعيد، في برنامج "الشارع السعودي" .

وقال السعيد : إن المملكة لا تستطيع في الوقت الحالي إيقاف جميع التأشيرات وتوطين جميع القطاعات في وقت واحد.

وأضاف "السعيد": أن صعوبة توطين جميع القطاعات تكمن في أن بعضها غير ملائم للتوطين في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن المستهدف بالتوطين حالياً هي الوظائف العليا والأكثر ملاءمة للمجتمع.

ووجه السعيد دعوة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى ضرورة تكثيف مراقبة توطين مجال المحاسبة داخل الشركات للحد من التلاعب، وخلق فرص عمل أكبر لأبناء الوطن.