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عدن.. اختتام دورة لتأهيل منتسبي خفر السواحل في أمن الموانئ والمنشآت

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المنامة - ياسر ابراهيم - اختتمت مصلحة خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية في مجال أمن الموانئ والمنشآت الحيوية، لأفراد وضباط المصلحة بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.

وثمن العميد بمصلحة خفر السواحل عبد السلام أبو شامه، جهود خبراء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والدور الكبير للمنظمة الذي تقوم به في بلادنا بشكل عام ومصلحة خفر السواحل بشكل خاص.

وحسب موقع الجيش "سبتمبر نت"، فقد أعرب عن أمله أن يستفيد خريجي الدورة من المعلومات التي تلقوها في الدورة وتطبيقها على الواقع في مجال عملهم.

فيما أكدت كلمة المشاركين في الدورة، أن خريجي الدورة سيعملوا على تطبيق مخرجات الدورة على الواقع.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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