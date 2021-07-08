الارياني: عملية النجم الثاقب ماضية حتى استعادة كامل محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومقاومة آل حميقان والوية العمالقة، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية تصدوا لهجوم معاكس نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في جبهتي الحازمية والزاهر بمحافظة ‎البيضاء.



وأوضح ان ابطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تطهير كامل مركز مديرية الزاهر بعد تسلل العشرات من عناصر المليشيا‏ الحوثية صباح اليوم إلى أطراف المدينة.

وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الارهابية دفعت بالعشرات من عناصرها في هجوم انتحاري للتسلل الى مركز مديرية الزاهر آل حميقان، لصناعة انتصار زائف والتغطية على خسائرها في جبهات البيضاء، فلم يعد أحد من المتسللين بما فيهم عدد من الجرحى والأسرى، وتم اغتنام آلياتهم وعتادهم‏.

وأكد ان مدينة الزاهر وجميع المواقع التي تم استعادتها منذ انطلاق عملية ‎النجم الثاقب في مديريتي الزاهر والصومعة، مؤمنة بالكامل.

وأضاف الارياني: أن مليشيا الحوثي الارهابية لم تحقق اي انجاز يذكر سوى الزج بالمئات من عناصرها لموت محقق في جبهتي الحازمية والزاهر.

مؤكدا ان العملية العسكرية "النجم الثاقب" ماضية حتى استعادة مدينة البيضاء مركز محافظة البيضاء وباقي مديرياتها من مليشيا الارهاب الحوثية.