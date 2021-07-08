شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يستهدف القرى السكنية في الجبلية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الخميس 8 يوليو/ تموز 2021، استهداف القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة.



وقالت مصادر محلية في الجبلية، إن مليشيات الحوثي استهدفت الأعيان المدنية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة في مناطق متفرقة بالمنطقة بصورة هستيرية.

وأشارت المصادر، إلى أن الاستهداف الحوثي خلف حالة من الذعر والخوف في صفوف المدنيين لا سيماء النساء والأطفال.

وتستمر مليشيات الحوثي بممارسة أعمالها الإجرامية بحق المدنيين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية.