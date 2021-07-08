تأهيل ضباط وأفراد خفر السواحل بمجال أمن الموانئ والمنشآت الحيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت مصلحة خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية في مجال أمن الموانئ والمنشآت الحيوية، لأفراد وضباط المصلحة بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.



وثمن العميد بمصلحة خفر السواحل عبدالسلام أبو شامه، جهود خبراء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والدور الكبير للمنظمة الذي تقوم به في بلادنا بشكل عام ومصلحة خفر السواحل بشكل خاص.. متمنياً لخريجي الدورة الإستفادة من المعلومات التي تلقوها في الدورة وتطبيقها على الواقع بمجال عملهم.

فيما أكدت كلمة المشاركين في الدورة، أن خريجي الدورة سيعملوا على تطبيق مخرجات الدورة في الواقع.