نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي، للاطلاع على المستجدات الميدانية في المحافظة.



وأشاد نائب الرئيس خلال الاتصال، بالبطولات الاسطورية التي يسطرها ابطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل في جبهات البيضاء، وما حققوه بصمودهم وثباتهم من دحر لمليشيات الإرهاب والانقلاب الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد نائب الرئيس على رص الصفوف والالتفاف حول رجال المقاومة والجيش والعمالقة وصمودهم البطولي مع كل احرار وأبطال البيضاء في مواجهة عصابة البغي الحوثية الإيرانية ومشروعها الطائفي السلالي الدخيل على اليمن.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره وشكره لجهود الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسنادهم لمعارك استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب التي يخوضها ابطال الجيش والمقاومة في مختلف جبهات العزة والكرامة، مؤكداً أن للانتصار موعد مع اليمنيين، ومصير مشروع الموت والتخريب والإرهاب الحوثي الإيراني إلى زوال.

من جانبه، قدم محافظ المحافظة تقريراً موجزاً عن مجمل الأوضاع وسير العمليات العسكرية والتطورات الميدانية، مشيراً إلى المعنويات العالية التي يتحلى بها المقاتلون لدحر المليشيات ومشروعها الإرهابية من المحافظة.