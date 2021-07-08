"خفر السواحل" تحذر من السباحة في شواطئ اربع محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت مصلحة خفر السواحل المواطنين، من السباحة خلال الأيام القادمة في شواطئ مدينة عدن وشبوة وحضرموت والمهرة بسبب هيجان أمواج البحر.



وأهابت بمرتادي الشواطئ في هذه المدن وخاصة السواحل الحيوية بعدم السباحة نهائيا مع موسم الرياح.

وناشدت المصلحة أولياء أمور الشباب والشابات مرتادي سواحل عدن تقديم النصح لأبنائهم بعدم السباحة، لافتة إلى أن موسم الرياح سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم.