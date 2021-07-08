محكمة الأموال العامة بتعز تقضي بحبس مدير مكتب النقل المقال 5 أشهر مع النفاذ المعجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 ـ تعز

أصدرت محكمة الأموال العامة في محافظة تعز، اليوم الخميس 8 يوليو/ تموز 2021م، حكماً ضد مدير عام مكتب النقل المقال محمد أحمد النقيب والذي رفض قرار إقالته خلال الفترة الماضية.



وقضى حكم المحكمة بإدانة النقيب بما نسب إليه محل قرار الاتهام وحبسه خمسة أشهر مع النفاذ المعجل، كما ألزمت المحكمة المدان النقيب بتسليم الختم إلى المكلف القائم بأعمال مكتب النقل ولجنة الاستلام وتسليم المكتب للمكلف بالأعمال عارف عبدالله نعمان الخالدي، وبحضور لجنة الاستلام والتسليم مع شموله بالنفاذ المعجل.

وألزمت المحكمة، المدان بدفع مبلغ 100 ألف ريال أغرام ومخاسير التقاضي لصالح الشؤون القانونية في المحافظة.

يذكر أن محمد النقيب، وهو عضو في حزب الإصلاح، رفض قرار إقالته بالرغم من إحالة ملف فساد مكتب النقل إلى نيابة العامة وظل متمسكاً بمنصبه بعد مرور شهر على تعيين عارف الخالدي خلفاً له