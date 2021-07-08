مصرع قائد المجاميع الحوثية وأسر آخر في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل مشرف مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء، بنيران المقاومة وألوية العمالقة، وأسر قيادي آخر ومدير المركز الإعلامي للحوثيين.



‏مصادر ميدانية أفادت أن مشرف ‎مليشيا الحوثي في ‎محافطة البيضاء (وسط اليمن)، وقائد مجاميعها الهجومية، لقي مصرعه اليوم الخميس 8 يوليو/ تموز 2021م، أثناء مهاجمتهم مواقع كانت قد استعادتها مؤخراً المقاومة الشعبية مسنودة من ألوية العمالقة في مديرية الزاهر.

في السياق، قالت مصادر ميدانية أخرى، إن المقاومة والوية العمالقة تمكنت من أسر قياديين للمليشيا الحوثية في جبهة الحازمية.

وأوضحت أن القيادي الحوثي البارز المدعو "هشام محمد حسن الأشول"، مسؤول الدعم والإسناد في الجبهة الشرقية للمليشيا، والمدعو "حمزة علي يحيى الشرفي" مدير المركز الاعلامي لذات المليشيا في جبهات البيضاء، وقعا في قبضة رجال المقاومة والوية العمالقة.

وتشهد جبهات البيضاء معارك عنيفة دخلت يومها السابع على التوالي، خسرت خلالها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا عشرات المواقع الاستراتيجية ومساحات كبيرة في عدد من مديريات المحافظة