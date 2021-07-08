مستجدات فيروس كورنا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، الخميس 8 يوليو/ تموز 2021م، 12 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها إصابتان مؤكدتان.



وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن ‏مستجدات ‎كورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 12 حالة اشتباه في خمس محافظات يمنية، بينها إصابتان مؤكدتان في تعز ولحج.

كما سجلت، اليوم، حالة وفاة واحدة في لحج، وحالتي شفاء في مأرب.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة ارتفع إلى 6936، منها 1365 حالة وفاة، و4119 حالة شفاء