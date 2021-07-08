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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ياسين يطلع الخارجية البريطانية على مستجدات الأوضاع في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
التقى سفير اليمن في لندن الدكتور ياسين سعيد نعمان اليوم مع مسئولة دائرة الشئون العربية بوزارة الخارجية البريطانية "أبدا شريف" وأطلعها على تطورات الاوضاع في اليمن ونتائج جهود السلام الدولية وإصرار مليشيات الحوثي الانقلابية على رفض كل المبادرات لإنهاء الحرب.
ونوه الدكتور ياسين بدور المملكة المتحدة في دعم جهود انهاء الحرب وتحقيق السلام بالاستناد الى المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية.
فيما اكدت المسئولة البريطانية تقديرها لاستجابة الحكومة اليمنية لجهود انهاء الحرب ودعم بلادها لحاجة الشعب اليمني للسلام والاستقرار والازدهار.