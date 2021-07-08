ياسين يطلع الخارجية البريطانية على مستجدات الأوضاع في اليمن

التقى سفير اليمن في لندن الدكتور ياسين سعيد نعمان اليوم مع مسئولة دائرة الشئون العربية بوزارة الخارجية البريطانية "أبدا شريف" وأطلعها على تطورات الاوضاع في اليمن ونتائج جهود السلام الدولية وإصرار مليشيات الحوثي الانقلابية على رفض كل المبادرات لإنهاء الحرب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012