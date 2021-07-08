مقتل 30 عنصرا حوثياً في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي 30 عنصرا حوثيا مصرعهم خلال هجوم فاشل شنته المليشيا اليوم الخميس في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء



وقال الجيش الوطني إنه تصدى لهجوم شنته المليشيات الحوثية صباح اليوم الخميس، لمحاولة استعادة المواقع التي تحررت خلال الأيام الماضية.

ونشر متحدث باسم مقاومة "آل حميقان" في البيضاء عامر الحميقاني، صورا لقتلى المليشيات على حسابه في "تويتر"، مؤكدا أن هناك أكثر من 30 جثة لعناصر الحوثيين في مواقع المواجهات بمديرية الزاهر.

ودفعت المليشيات بتعزيزات كبيرة إلى جبهة البيضاء في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها منذ مطلع الأسبوع الجاري، كما شنت هجمات بطيران مسير ودبابات ومدفعية في عملية واسعة انتهت بالانكسار وخسائر كبيرة.

وقال الحميقاني إن قوات المقاومة الشعبية استأنفت الهجوم بعد نسف كل المحاولات الحوثية المهاجمة، وطردت المليشيات من مواقع كانت بدأت صباحا التمترس فيها.

وأشار المركز الإعلامي للجيش الوطني إلى أن طيران التحالف العربي قصف مجاميع حوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها مؤخراً بمديرية الزاهر.