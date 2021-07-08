هشله يشيد باعمال التحسين الجارية بمدينة عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، باعمال التحسين الجاري تنفيذها بمدينة عتق، والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بتمويل محلي.



ونوه الوكيل خلال زيارته برفقة الوكيل المساعد للمحافظة، فهد الطوسلي، بحسن اختيار هذه الاعمال واقامتها في مواقع رئيسة ومتفرقة من المدينة، مشددا على ضرورة الالتزام باستكمال ماتبقى من الاعمال الانشائية في الحديقة الجديدة ، مشيرا باهميتها كمتنفس عام لسكان المدينة.

واوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة محمد الدغاري، ان الصندوق بصدد استكمال شبكتي الانارة ومياه ري المساحات الخضراء فيها، وعددا من مرافق الخدمات الاساسية لها.

واستعرض الدغاري طبيعة الاعمال الجاري تنفيذيها في مجال تحسين المدينة،والتي تشتمل على اقامة خمسة من المجسمات الهندسية.