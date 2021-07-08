استعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من المواطنين اليمنيين العالقين في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تستعد اللجنة الإشرافية لإجلاء وإعادة المواطنين اليمنيين العالقين في الهند، حاليا، لاستقبال الدفعة الثانية من العالقين عبر مطار عدن الدولي، وذلك بعد تأكيد سلامة الدفعة الأولى من الإصابة بفيروس كورونا ومغادرتها المحجر الصحي بأحد فنادق العاصمة المؤقتة عدن إلى منازلها ومناطقها في عدد من محافظات الجمهورية.



وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مغادرة ١٥٦ مواطنا من القادمين من الهند اليوم مقر إيوائهم الطبي في عدن، وذلك بعد أن ثبت طبيا خلوهم من فيروس كورونا.

وأشار الوزير بحيبح، إلى أن جميع العائدين خضعوا لفحوصات مخبرية في مختبرات وزارة الصحة أكدت خلوهم جميعا من كورونا .. لافتا إلى جهود الوزارة ومختلف الجهات الحكومية في استقبال ورعاية العائدين .. مشيدا بجهود الجميع في تقديم الرعاية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العائدين.

وفي السياق ذاته، أشرفت اللجنة الطبية والفنية المكلفة لاستقبال العائدين من الهند برئاسة وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، على عملية مغادرة المواطنين من الفندق، واتخذت الإجراءات اللازمة التي تشمل الترصد والخدمات وتعقيم الفندق وتهيئته لاستقبال الدفعة الثانية من العالقين في الهند، وفقا للبروتوكولات الصحية.