مناقشة تنفيذ البرنامج الأممي تعزيز القدرة على الصمود في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، مع المنسق العام لبرنامج تعزيز القدرة على الصمود لبرنامج الإنماء للأمم المتحدة ناصر النجار، عددا من الموضوعات والبرامج في قطاعات المياه والزراعة والري وخصوصا أعمال الجابيون والسدود المائية وغيرها من القطاعات الأخرى.



وأكد محافظ أبين، على أهمية زيادة تنفيذ المزيد من المشاريع في القطاعات المختلفة في ظل ما تعانيه محافظة أبين من نقص في البنى التحتية، كما أكد استعداد قيادة السلطة المحلية في أبين لدعم برنامج تعزيز القدرة على الصمود.

وشدد على أهمية التنسيق مع المحافظة في مختلف البرامج وتنفيذ المشاريع من فترة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات المستهدفة من قبل المنظمات في مركز محافظة أبين ومديرياتها.