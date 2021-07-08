اجتماع يناقش استئناف استيراد المواشي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية المهندس أمين باقادر، وضم تجار المواشي، عملية استئناف استيراد المواشي مع قرب عيد الأضحى المبارك، وكذا معالجة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه التجار.



وتطرق الاجتماع، إلى أوجه التعاون والشراكة مع السلطة المحلية في تعزيز الاستقرار اللازم في المحافظة ومحاسبة المخالفين، مستعرضا المعوقات التي يواجهها التجار خلال هذه المرحلة، وتأثير ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي على المواطنين.

وأكد باقادر، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع السلطة المحلية بعدن على تذليل كافة الصعوبات أمام تجار المواشي ومعالجة مشاكلهم التي ساهمت في رفع أسعار اللحوم بدرجة كبيرة، ولتسهيل مهامهم في دعم المحافظة بالثروة الحيوانية، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين بما يتعلق بأسعار اللحوم، ومحاسبة الجهات التي تفرض رسوم إضافية على تجار المواشي.

وأوضح أن المحاجر البيطرية تعد الجهة المسؤولة على دخول المواشي من مصادرها سليمة إلى محافظة عدن، وتعمل على توفير الحماية الصحية من خلال عمليات الفحص البيطري للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على سلامة المواطنين .. مشددا على تجار المواشي ضرورة التواصل مع الوزارة في رفع أي شكاوي أو مشاكل تواجه عملهم في توفير المواشي أو بما يتعلق بالأسعار.