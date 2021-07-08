شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية لاعادة تأهيل 3 مدارس متضررة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع مدير مكتب التربية بمحافظة شبوة سالم حنش، مع المدير التنفيذي لجمعية رعاية طالب العلم بحضرموت منير عادل، على اتفاقية تعاون وشراكة في قطاع التعليم.



وتشمل الاتفاقية إعادة تأهيل ثلاث مدارس للتعليم العام بمديرية بيحان والمتضررة من حرب مليشيا الحوثي التابعة لايران عليها، بتمويل جمعية عبدالله النوري الخيرية الكويتية، وتستهدف إعادة تأهيل ثانوية موقس ومدرستي الغيط والقوبيل للتعليم الاساسي بمديرية بيحان.