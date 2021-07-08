بن مبارك يلتقي القائم بأعمال السفارة الألمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك اليوم القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن يان كراوسر، جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية تعزيزها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في اليمن وجهود إحلال السلام.



وخلال اللقاء حمّل وزير الخارجية مليشيا الحوثي والنظام الايراني مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في اليمن.. مشيرا الى ما ابدته الحكومة من مرونة وما قدمته من تنازلات سعيا منها لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق سلام عادل وشامل وفقا للمرجعيات الثلاث، والتي قوبلت بتعنت وصلف غير مبرر من قبل المليشيا.

وأوضح أن استرداد العديد من المناطق في محافظة البيضاء خلال اليومين الماضيين وعودة أصحاب الأرض الى أرضهم بعد مقاومة للعدوان الحوثي استمرت سبع سنوات، وانتفاض قبائل الجوف الواقعة في المناطق التي لازالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي ودخولها في مواجهات مسلحة مع المليشيا أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، مؤشرات على أن الحركة على الأرض تتغير وأن الشعب اليمني لن يسمح لمليشيا الحوثي بتدمير مستقبله كما دمرت حاضره.

من جانبه أكد كراوسر وقوف بلاده الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها للسلام واستمرارها في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار.