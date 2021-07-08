محلل سياسي يكشف جرائم ميليشيا الحوثي,, ويؤكد قرارها بيد إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الشحات غريب

قال المحلل السياسي اليمني محمد أحمد شيخ المصعبي، إن ممارسات ميليشيا الحوثي الوحشة وتعاملها مع شعب الشمال ليس بجديد، فإن المليشيات لا تراعي الأعراف ولا القيم ولايهمها أي أمر.



وأضاف المصعبي في تصريحات خاصة بأن المبعوثين الدوليين فشلو جمعيا لأن ميليشيا الحوثي قرارها في إيران وليس في صنعاء.

◄ الأمم المتحدة

وأكد أن قرار الأمم المتحدة بوضع ميليشا الحوثي على اللائحه السوداء فهذا القرار لايوخر في جماعه لاتؤمن بالعمل السياسي ولا تعترف بالمجتمع الدولي فهناك طرق يمكن يتخذها المجتمع الدولي لإخضاع الميليشيا للتخلي عن العنف ولكن كل المحادثات لم تجدي ولن تجدي مالم يكون هناك إجماع دولي وإقليمي للضغط على الداعمين لجماعة الحوثي.

◄مخرج الأزمه اليمنية

وكشف بأن مخرج الأزمه اليمنية جزء منه في الشرعية اليمنية فهي غير موحدة القرار وهناك تيار يرى أن نهاية الازمة مرتبط بنهايته وهذا أحد الأسباب والسبب الآخر تملص قياده الشرعية من محادثاتها مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حرر أرض الجنوب من المليشيات الحوثيين والارهابيين، فلو تم توحيد الشرعية وترتيب صفوفها وعملت من المحافظات المحررة نموذج لربما كان ثار شعب الشمال على تلك المليشيات.

◄ محافظة مأرب

وحول مجازر الحوثي على أسوار مأرب تعتبر سيطرة الحوثي على مأرب نهايه الشرعيه كذلك يريد السيطرة على ثرواتها النفطية والغازية والزراعية ولهذا فاالميشيات منتحره على أسوار مارب لأنه بسيطرتها تعتبر اكملت حدود الجمهورية العربية اليمنية.

◄ محافظة شبوة

وبالحديث حول ما يحدث في محافظة شبوة أكد بأنه تعودت عليه المحافظة منذ اجتياح الشمال للجنوب في حرب ظالمه عام 94، فقد زرع في هذه المحافظة كل التيارات الداعشية والقاعدية في حرب 7/71994.

◄ التدخلات الإيرانية والتركية

واختتم حديثه حول التدخلات الإيرانية والتركية في اليمن حيث أكد أن هناك أطماع الدولتين للسيطرة على باب المندب ووضع لهم قدم في الجزر اليمنية لكي يتحكومون في الملاحة البحرية وإلحاق الضرر بدول الخليج العربي ومصر العربية وكل الدول التي تقع على البحر الأحمر والبحر العربي، فهذة الأطماع منذ أعوام قديمة كما لايخفى على أحد أن هناك من داخل الشرعية مايسهل لهم ذالك من خلال متابعتنا للاعلام التابع لتلك الجماعات.