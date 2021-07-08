اخبار الخليج / اخبار اليمن

مناقشة اوضاع ادارة محو الأمية بشبوة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة اوضاع ادارة محو الأمية بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله اليوم، سير العمل في الادارة العامة لمحو الامية بالمحافظة والتحديات التي توجهها.

 

وشدد هشلة على ضرورة التوسع في نشاط محو الامية في المديريات المتبقية بالمحافظة، منوها بحاجة مجتمعاتها الريفية لهذا النوع من التعليم، مؤكدا العمل على مساعدة الادارة وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

 

فيما استعرض مدير عام الادارة محمد العشله، الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد في عشر من مديريات المحافظة والتي يتواجد بها 97 فصلا دراسيا لمحو الامية يدرس بها حوالي الفين دارسة في مرحل التعليم الأساس.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا