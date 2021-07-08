توزيع 400 سلة غذائية في الشيخ عثمان بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت الجمعية الكويتية للإغاثة اليوم، 400 سلة غذائية للاسر الفقيرة، بتمويل بيت الزكاة الكويتي.



وجرى توزيع السلال بالشيخ عثمان، ضمن 730 سلة غذائية مخصصة لعدن من أصل 1930 سلة مخصصة لثلاث محافظات.

وثمن مدير مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية، الدعم الكويتي للاسر المحتاجة، والذي يساهم في تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد .

من جانبه أكد منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، أن هذا المشروع، يهدف لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل حاجة الناس للدعم في مختلف المجالات بما فيها الغذاء.

فيما اشار نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة مكتب اليمن الدكتور عادل باعشن، الى أن هذا المشروع يأتي تلبية للحالة المأساوية التي يعيشها المواطنين في ظل الغلاء وحاجتهم للدعم ويستهدف المشروع الفئات الفقيرة والأشد فقرا من خلال سلات غذائية متكاملة.