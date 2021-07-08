الجعفري يطلع على نشاط مكتب الصناعة ويشدد على الرقابة وضبط الأسعار في الأسواق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري، الأربعاء ، في مكتبه، مع مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ عبدالله خودم، أنشطة المكتب والصعوبات التي تواجهه وأهمية الرقابة وضبط الأسعار .



وأطلع الوكيل الجعفري من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبدالله خودم على نشاط المكتب وجهود الرقابة على الأسواق ومتابعة توفير المواد الأساسية والغذائية بالأسعار والمواصفات المعتمدة.

وحث الوكيل الجعفري على ضرورة قيام مكتب الصناعة بدوره الرقابي والميداني للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري للمواد الأساسية والغذائية وتوفير احتياجات المواطنين ، وأهمية تكامل الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل حسين وتطوير العمل لتحقيق النجاح المطلوب.

وأكد الوكيل الأول استعداد قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لتقديم كافة أوجه الدعم ومساندة مكتب الصناعة في تنفيذ المهام المناطه إليه في حماية المستهلك والرقابة على الوضع التمويني وضبط الأسعار والمتلاعبين بما يسهم في التخفيف من معاناة الموطن.

وشدد الجعفري على توحيد الجهود واستمرار عملية الرقابة على الأسواق وتعاون كافة الأجهزة المعنية لمنع التلاعب بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بما يلبي حاجة المواطنين وحماية المستهلك من الاستغلال والتلاعب.

من جانبه أكد مدير عام الصناعة والتجارة بالمحافظة عبدالله خودم أن مكتب فرع الوزارة لن يتهاون في ضبط من يخالف ويتلاعب بالأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم ، مثمناً تعاون قيادة المحافظة في دعم جهود المكتب وفروعه في المديريات في تنفيذ مهام الرقابة على الأسواق.