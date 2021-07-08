ورشة عمل حول نتائج تقييم الابار واحتياجات مؤسسة المياه بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، اليوم، ورشة عمل حول نتائج تقييم الابار واستعراض الاحتياجات المطلوبة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن.



ناقشت الورشة بمشاركة عدد من الاستشاريين والمهندسين والفنيين بالمياه والصرف الصحي واعضاء ومدراء السلطة والمجالس المحلية بعدن وممثلي المنظمات المدنية والدولية المانحة، نتائج النزول الميداني للحقول المستهدفة في " بئر ناصر ودار المناصرة وبئر أحمد، والاحتياجات العاجلة لرفع الانتاجية في حقول المياه وتقييم الوضع الفني والاداري والبيئي والمقترحات المستقبلية لتطوير انتاجية حقول الابار.

وفي الافتتاح، اكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرعبي، أهمية الورشة في تناول مشاكل حقول المياه بمحافظة عدن وكيفية الاستخدام الامثل لتحديد التدخلات المباشرة في البرامج والمشاريع المقدمة من المنظمات والجهات المانحة في هذا الجانب.. مشيرا الى ان مدينة عدن تعتمد بشكل رئيسي على مياه حقول الآبار الجوفية التي بدأت تسوء لتقادم الشبكة واستمرارية اعمال الصيانة وتستنزف نتيجة البناء والحفر العشوائي بطرق غير قانونية.

ولفت الى ان الورشة تهدف الى عرض نتائج الدراسة الميدانية المعدة من أجل تحسين خدمات منظومة المياه وايجاد البدائل لتعويض الفاقد من مخزون المياه الجوفية بما يوفر مناخاً ومصدراً آمناً لاستمرارية الاستفادة من حقول المياه بشكل افضل...مشيداً بمستوى التنسيق والشراكة القائمة بين الوزارة والسلطات المحلية في مناقشة القضايا والمواضيع المتعلقة بالمياه.

من جانبه اشار وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، الى ان السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماماً خاصاً بمخرجات الدراسة لمعالجة ازمة المياه التي تعاني منها مدينة عدن بما يلبي متطلبات التنمية بالمحافظة.

بدوره اوضح مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة، ان الدراسة المقدمة ستمثل مصفوفة متكاملة للاحتياجات التي تتطلب معالجة شحة المياه وترشيد استخدامه.

تخلل الورشة عرض توضيحي حول آلية عمل اللجنة المنفذة للدراسة والاجراءات والنتائج والتوصيات المتبعة وفق اسلوب علمي وبحثي متكامل، قدمها رئيس لجنة تقييم حقول وآبار المياه بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن الدكتور عصام عبادي.