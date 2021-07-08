اجتماع بعدن يناقش الدراسات الخاصة بمشاريع في المطار وميناء الحاويات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، التصاميم والناقش اجتماع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، التصاميم والدراسات الخاصة بمشروع بوابة مطار عدن الدولي الخارجية ومشروع سفلتت الطريق الداخلي بميناء الحاويات الرابط بين الرصيف والجمارك، ومن المتوقع العمل فيهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

الاجتماع الذي ضم وزراء النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، والأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، ناقشوا آلية العمل المشتركة والمواضيع ذات الصلة بالأنشطة والمشاريع المنفذة للعام الجاري.

دراسات الخاصة بمشروع بوابة مطار عدن الدولي الخارجية ومشروع سفلتت الطريق الداخلي بميناء الحاويات الرابط بين الرصيف والجمارك، ومن المتوقع العمل فيهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

الاجتماع الذي ضم وزراء النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، والأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، ناقشوا آلية العمل المشتركة والمواضيع ذات الصلة بالأنشطة والمشاريع المنفذة للعام الجاري.