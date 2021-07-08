تدشن العمل بمشروع جامع بر الوالدين الرابع وأوقافه بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشنت جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم بدء العمل بمشروع جامع بر الوالدين الرابع وأوقافه، بمدينة المكلا بخط 40 شقة مدخل الكود حي النصر.



حيث بدأت أعمال اللبنه الأولى بأعمال الحفر للمشروع بعد أستكمال التصاميم الهندسية والإنشائية من قبل المختصين.

وأوضح الشيخ علي بن سالم باحمادي رئيس جمعية التكريم، أن هذا المشروع لمساجد بر الوالدين الذي تنفذه الجمعية يأتي ضمن الأعمال الخيرية التي تنفذها الجمعية.

وأشار إلى أن العمل بالمشروع سيجري بوتيرة عالية، وفق مراحله المعدة من قبل الاستشاريين تحت أشراف الجمعية.

ودعا باحمادي رجال البر والإحسان وكذلك التجار وعامة الناس، إلى الإسهام في أعمال البناء للمساجد لتكون صدقة جارية لهم ولوالديهم.