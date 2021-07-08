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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدون يفتتح المختبر العلمي بمدرسة الحد للبنين بمنطقة الفجير بتريم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021
الخليج 365 - تريم
دشن جمال سالم عبدون وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مشروع المختبر العلمي بمدرسة الحد للبنين بمدينة تريم.
وسيحدث هذا المشروع نقلة نوعية في العملية التعليمية بالمدرسة كونه سيربط الطالب بالجانب العملي.
وتأتي هذه الجهود في إطار الإهتمام بتحسين وضع التعليم في كافة مديريات محافظة حضرموت، وتطويره بما يتناسب مع حجم التطورات العلمية.