توزيع 30 حقيبة تمكين للنساء في المهرة بتمويل الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت مؤسسة المساحة الآمنة للنساء والفتيات بمدينة الغيضة باليوم، 30 حقيبة تمكين اقتصادي للنساء في مجال الخياطة والتجارة ، بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان وتنفيذ جمعية الوصول الانساني.



وخلال الحفل أكدت وكيلة محافظة المهرة لشؤون المرأة خديجة باكريت، حرص السلطة المحلية على دعم المرأة وتمكينها في كل مجالات التنمية، مشيدة بكل الجهود التي تساهم في دعم وتمكين الأسر المنتجة.

الى ذلك ناقش اجتماع نظمه مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ،اليوم، تقييم أداء برامج التغذية لمنسقي برنامج التغذية في المديريات.

وأكد مدير مكتب الدكتور عوض سعد، أهمية التهاون والتنسيق مع المنظمات في برنامج التغذية والحرص على التقييد برفع التقارير الشهرية لدعم برامجه في المحافظة.