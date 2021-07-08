بن مبارك يناقش مع المبعوث السويدي تطورات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع المبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي، التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.



وعبر وزير الخارجية عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها السويد للمساهمة في حل الازمة، مؤكدا أن وقف الحرب واحلال السلام هو الهدف المشترك للحكومة والمجتمع الدولي.

وتطرق الى رفض مليشيا الحوثي المستمر لخطة السلام في اليمن والموقف السلبي تجاه الجهود الدولية لتسوية الصراع وتحقيق المصالحة الوطنية.. مشيرا الى أن ذلك الموقف سببه ارتهان المليشيا للنظام الإيراني والتبعية المطلقة له ويمثل امتدادا لسياسة إيران التخريبية وسعيها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وأشار بن مبارك الى المتغيرات المتسارعة على الأرض وما شهدته محافظة البيضاء من انتصارات كبيرة لصالح الجيش الوطني والمقاومة، واسترداد عدد من المديريات والمناطق والتقدم باتجاه مركز المحافظة.. موضحا بأن احتفال المواطنين الساكنين في تلك المناطق ومشاركتهم في طرد مليشيا الحوثي من مناطقهم وعودة النازحين الى ديارهم يكذب افتراءات مليشيا الحوثي وادعاءاتها.

من جانبه أشار المبعوث السويدي استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة واحلال السلام مؤكدا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.