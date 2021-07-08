بن ياسر يوجه بصرف واعتماد مستحقات الطلاب الدارسين من أبناء المهرة في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - بنجلور

وجه محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، بصرف واعتماد مستحقات وإيجارات الطلاب الدارسين من أبناء المهرة في جمهورية الهند وذلك خلال لقائه اليوم أعضاء من منتدى الطالب المهري بالهند.



وأشاد المحافظ "بن ياسر" بالمستويات العالية التي يقدمها الطلاب من أبناء المهرة الدارسين في الخارج ، مؤكداً حرص السلطة المحلية على دعم الطالب المهري في الخارج لمواصلة تحصيله العلمي.

من جانبه ثمن المسؤول المالي بمنتدى الطالب المهري بالهند المهندس علي سعد سالم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر في الارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة ، مؤكداً على حرص الطالب المهري الدائم على تحقيق نتائج طيبة ومشرفة لمحافظته ووطنه.