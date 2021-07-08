مناقشة آليات تنفيذ برامج تدريبية للقطاع الوظيفي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري، اليوم، بمكتبه، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والبحوث بالمحافظة، الأستاذ محمد أحمد شملان، ومنسق مشروع دعم الاستقرار التابع للوكالة الألمانية (GlZ) المهندس مازن الدعرهي وذلك لمناقشة سبل تنفيذ برامج تدريبية للقطاع الوظيفي بالمحافظة.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة تدخلات المنظمة والإجراءات المتعلقة بإنشاء معمل الحاسب الآلي لإدارة البحوث والتدريب بالمحافظة ، وإمكانية تنفيذ دورات تنموية في مديريات المحافظة من أجل تطوير العمل الإداري بمختلف المرافق الحكومية بالمحافظة.

وأستمع الوكيل الجعفري إلى طبيعة عمل المنظمة الألمانية في دعم التنمية المحلية في الوحدات الإدارية بالمحافظة ، وآليات بناء قدرات الموظفين من خلال تنفيذ سلسلة من الدورات في مديريات المحافظة حول إعداد الموازنات والخطط التنموية والتقييم والمتابعة ، وكذا دورات في الحاسب الآلي تستهدف مختلف القطاعات بدعم من المنظمة الألمانية.

ولفت الوكيل الجعفري إلى أهمية هذه التدخلات التي تشمل تأهيل الكوادر الإدارية في قطاعات مختلفة بالمحافظة لرفع المهارات الإدارية للقيادات بما يعزز دور العمل فيها، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمة بشأن تنفيذ خططها وبرامجها التدريبية في سبيل الارتقاء وتطوير أداء الكوادر المحلية بالمحافظة.