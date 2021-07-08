منتدى شباب نشطون ينفذ حمله نظافة لشاطئ المديرية السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - نشطون

في إطار جهوده المبذولة لخدمة المنطقة نفذ منتدى شباب نشطون الاجتماعي اليوم، حملة نظافة استهدفت شاطئ نشطون السياحي باعتباره واجهه لجلب الزوار من جميع المناطق في المحافظه لما يتميز من موقع استراتيجي على ساحل البحر ومناظر جميلة.



وشملت الحملة تنظيف كامل للشاطئ وتجميع المخلفات في الموقع المخصص لها ولازالت مستمرة للغد .

وبدورها دعت إدارة المنتدى جميع الزوار الى الشاطئ بالالتزام ورمي المخلفات في أماكنها المخصصة، للحفاظ على النظافة العامة ، وأهابت بجميع الصيادين الالتزام وعدم رمي المخلفات في عرض البحر للحفاظ على الثروة السمكية ونظافة الشاطئ.

وترحب إدارة المنتدى وسكان منطقة نشطون بجميع الزوار الى منطقة نشطون وشاطئها الجميل وأهلا وسهلا بالجميع.