الوالي يزور مقر حزام عدن ويبحث سبل تفعيل العمل المؤسسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

نفذ القائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن الوالي، الأربعاء، زيارة إلى معسكر الشهيد يحيى الشوبجي مقر قيادة قوات الحزام بالعاصمة عدن، التقى خلالها بالعميد جلال ناصر الربيعي.



و ناقش اللقاء هيكلة قوات الحزام الأمني على ضوء القرارات الأخيرة التي اصدرها القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية ورئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي الرئيس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.

و شدد اللقاء على ضرورة التطوير والتحديث الدائم للعمل المؤسسي لقوات الحزام الأمني، بما يسمح لها بمجابهة كآفة التحديات الداخلية والخارجية، وبسط سطوة الأمن على كآفة جغرافية العاصمة عدن.

من جهته تقدم العميد الربيعي بالشكر لأخيه القائد العام العميد الوالي على جهوده ودعمه لقوات الحزام الأمني، عبر تفقده المستمر لها، بما يعود الى تحديث قوات الحزام الأمني ورفع الحالة المعنوية لمنتسبيها.