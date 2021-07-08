بارزيق يلتقي إدارة الصندوق الاجتماعي لمناقشة برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق بالمكلا، الأربعاء ، بإدارة الصندوق الاجتماعي بالمديرية ، وذلك لمناقشة برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية الذي تنفذه إدارة الصندوق الاجتماعي.



وأطلع الوكيل " بارزيق " على خطة برنامج تمكين المجتمعات المحلية في المدن الحضرية والتي ستنفذ في مديرية مدينة المكلا من خلال تشكيل مجالس تعاون الحارات ولجان الاحياء الذين سيقومون بدورهم بإدارة الانشطة التي تؤدي إلى استثمار رأس المال الاجتماعي وتيسير مشروعات التعافي والطوارئ في الحارات والاحياء ، والذي سيؤدي إلى تحسين العلاقات بين افراد المجتمع مع بعضهم البعض وبين المجتمع والجهات الداعمة له .

ويأتي برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية تعزيزاً لمفاهيم العمل التطوعي والعمل الجماعي والمشاركة المجتمعية وارسائها كثقافة مجتمعية وبما يضمن الاستدامة ويعزز روح الولاء المجتمعي لمناطقهم ، وضرورة أن يكون لهم دور ايجابي في تحسين حياتهم واحداث التنمية المستدامة بمشاركة فاعلة وايجابية من المجتمعات المحلية نساء ورجال ، كما سيتم تأهيل السلطة المحلية وتعزيز عملها المؤسسي ومساندتها للتخطيط التنموي للتعافي بمشاركة المجتمعات المحلية في المستويات الثلاثة ، (الحارات – الاحياء - المديرية ) ، كما سيعمل المشروع أيضاً على بناء قدرات المجتمعات المحلية في مجالات مختلفة ، حيث ستعمل مجمل هذه التدخلات على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في التنمية المحلية وضمان الاستدامة للعمل التنموي .