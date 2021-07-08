اختتام دورتين تدريبيتين في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم مركز الصحة والسلامة المهنية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء ، اليوم ، دورة تدريبية للجان السلامة المهنية بالإدارات بعنوان "السلامة في بيئة العمل".



وأكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام، على اهمية نشر الوعي بالسلامة المهنية في بيئة العمل لما لها من أثر كبير على صحة الفرد ورفد الاقتصاد ، داعيا كافة المتدربين الى الاستفادة القصوى من الدورة وتطبيقها في الواقع.

الى ذلك اختتمت شبكة النماء للمنظمات الأهلية ، دورة تدريبية عن " شفرة التميز الوظيفي" بمدينة سيئون.

وتلقى 21 مشاركا من منظمات المجتمع المدني مفاهيم ومعارف حول التميز الوظيفي ومكوناته وعدد من المهارات النفسية لتعزيز الرضا الوظيفي لديهم وتحفيزهم للسعي نحو التميز والإبداع والعمل.