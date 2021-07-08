2508 انتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الربع الثاني من العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 2508 انتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين في 12محافظة هي (مأرب، الجوف، الحديدة، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، حجة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، ريمة) خلال الربع الثاني من العام الجاري.



حيث رصدت مقتل 291 مدنيا بينهم 31 طفلا و36 امرأة، وإصابة 403 آخرين بينهم 42 طفلا و56 امرأة.

كما سجل الفريق الميداني للشبكة اختطاف مليشيا الحوثي وتعذيب 846 مدنيا بينهم 314 تم اخفاؤهم قسريا، فيما لقي 11 آخرين حتفهم أثناء تعذيبهم في سجون المليشيا.

ومن بين المختطفين 26 طفلا تحت السن القانوني و12 امرأة و65 ناشطاً حقوقيا وسياسيا و18 كادرا طبيا و9 رجل أعمال و9 من وجاهات المجتمع وزعماء القبائل و 206 من فئات العمال كما سجلت الشبكة اعتقال 73 تربويا و103 أخرين.

وبلغت الاعتداءات التي ارتكبتها المليشيات على المنشئات العامة 128 اعتداءا و480 اعتداء على الممتلكات الخاصة.