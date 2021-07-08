"لودر" تحيي فعالية يوم الارض التي دعا لها المجلس الانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - أبدن

أحياء أبناء مديرية لودر بأبين، فعالية يوم الارض التي دعى لها المجلس الانتقالي بمحافظة ابين .



ونظمت الفعالية وسط السوق العام والقيت فيها عدد من الكلمات التي جددت الدعوة لفك الارتباط بين شمال اليمن وجنوبه.

وسار المتظاهرون وسط الشارع العام مرددين هتافات مؤيدة للمجلس الانتقالي مجددين فيه العزم على مواصلة النضال حتى التحرير الناجز.