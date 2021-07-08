حيدان  يلتقي مديرة  الخطوط الجوية اليمنية  بمدينة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

التقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان بمكتبه بمدينة سيؤن محافظة حضرموت، مدير الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيئون الاستاذة كفاح عبدالله احمد، وهدف اللقاء إلى الاطلاع على نشاط وخدمات الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيئون.



وفي اللقاء اطلعت مديرة الخطوط الجوية اليمنيه منطقة سيئون، الوزير على نشاط وخدمات الخطوط الجوية اليمنيه التي تقدمها للمواطنين من مختلف أنحاء اليمن دون تميز والصعوبات التي تواجه العمل الملاحي في هذه الأوضاع.

كما تطرق اللقاء الى مناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والخطوط الجوية اليمنية منطقة سيئون في كل الجوانب.

من جانبه ثمن معالي وزير الداخليه اللواء الركن ابراهيم حيدان الجهود التي تبذلها الخطوط الجوية اليمنية عامة ومنطقة سيئون خاصة في خدمة المواطنين المسافرين وفي المقدمه الأمراض والتي أسهمت في تخفيف الأعباء عليهم للحصول على العلاج في الخارج شاكرا كل قيادة مكتب الخطوط الجوية اليمنيه منطقة سيئون ومطار سيئون وكل العاملين على ما يبذلونه من جهود أسهمت في استمرارية حركة الملاحه والخدمات للمواطنين من مختلف مناطق اليمن , مؤكدا إلى أن كل الهموم والصعوبات سيتم نقلها إلى رئاسة الحكومه لوضع الحلول والمعالجات للتغلب عليها مستقبلا , داعياً الجميع إلى الالتفاف حول بعض والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الأداء في العمل الملاحي الجوي إلى أفضل المستويات.